Autocrítica de Gutiérrez Luna antes de concluir su labor en la presidencia

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que su trabajo al frente de la Mesa Directiva durante el primer año de sesiones de la 66 legislatura, "fue pulcro".

En conferencia de prensa, el diputado de Morena hizo una autocrítica en la víspera de concluir su labor en la presidencia, en la que afirmó que su dirigencia de los trabajos legislativos fue equilibrada.

"Sobre el desempeño de la presidencia yo creo que uno siempre va aprendiendo, evidentemente de la primera vez que fui presidente a esta vez siempre se va teniendo un aprendizaje, un conocimiento, madurez, interacción. Te diría que, a mi juicio, este ejercicio de la presidencia fue un trabajo pulcro, un trabajo equilibrado y un trabajo que le dio garantías a todos los grupos parlamentarios", expresó.

Gutiérrez Luna recordó que al final del segundo periodo ordinario, así se lo expresaron los coordinadores de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y MC: "Me quedo lo que sucedió en la última sesión donde hubo reconocimiento al trabajo que se hizo por parte de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios".

En la conferencia fue cuestionado sobre los señalamientos de ser un funcionario que vive entre lujos. Al respecto aseguró que se trató de una campaña de desprestigio que incluyó acusaciones falsas, exageradas y distorsionadas.

Sostuvo además que por muchos años ejerció en el sector privado lo que le ha permitido generar recursos.

"Yo ya he dicho que esas afirmaciones que se me atribuyen eran falsas, exageradas y distorsionadas, yo tengo 25 años de trabajar de los cuales 12 o 13 años me he dedicado al litigio de la práctica privada, he sido servidor público, y lo que tengo está en las declaraciones", concluyó.