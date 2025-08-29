Accidente carretero en Ciénega de Flores, NL, deja 5 muertos

MONTERREY, NL.- El choque entre un vehículo de aplicación y un transporte de personal dejó el saldo de cinco personas sin vida, entre ellas tres niñas, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.

Accidente en Ciénega de Flores

El accidente se reportó sobre la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, a la altura de la colonia Héroes de Monterrey, al norte del estado.

Se informó que cuatro de las víctimas son familiares, mientras que el quinto fallecido era el chofer del automóvil.

Las víctimas fueron identificadas como Leyda Francisca Salas de 23 años, Alexa Dailed Moreno Salas de 5, Isabela Victoria Moreno de 8 y Alison Carrera Alcalá de 10.

Del chofer no se proporcionó identidad y sólo se informó que fue había sido trasladado a un hospital del Seguro Social, donde después se reportó su deceso.

En el accidente otras dos mujeres sobrevivieron y resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a una clínica particular.

Las mujeres fueron identificadas como Dayana Rebeca Moya de 27 años, y Emily Moreno de 10 meses.

Trascendió que el vehículo particular se le habría atravesado al transporte de personal, provocando la volcadura de la unidad.

Al sitio arribaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil del Estado, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, además de la Fuerza Civil.

Peritos de la Fiscalía Estatal ya realizan las indagatorias de ley.