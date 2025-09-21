Recuperan cuerpos de avioneta estrellada

MONTERREY, NL.- Terminadas las investigaciones de campo por parte de las autoridades ministeriales, fueron recuperados los cuerpos de la conductora de televisión y del piloto de vuelo fallecidos ayer al caer la avioneta en que viajaban, en García.

La conductora de noticias Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros Argueta murieron luego de que la avioneta de una escuela de aeronáutica cayó a unos metros de la pista del Interpuerto del Parque Industrial Mitras, a las 18:30 horas.

Durante la madrugada de este domingo, Protección Civil Nuevo León informó que a las 4:12 horas finalizaron los trabajos para recuperar los cuerpos de ambas víctimas, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.

Los rescatistas brindaron apoyo a los agentes de la Fiscalía Geberal de Justicia para ejecutar maniobras y colocar aeronave en zona segura, ya que se encontraba en un barranco de aproximadamente 10 metros.

Ya con la avioneta asegurada y en zona plana y nivelada, se trabajó con equipo hidráulico para la extracción de los cuerpos.

Hasta esta mañana la aeronave aún no era retirada de la zona del accidente, pero las autoridades estaban en espera de maquinaria y una grúa que pudieran entrar hasta al área de matorrales donde había quedado.

Luego, la avioneta sería llevada a los hangares para poder revisarla a conciencia y establecer si hubo alguna falla que causara el desplome y muerte de sus tripulantes.