¿Quién será el Alcalde sustituto en San Pedro?

MONTERREY, NL.- Ante la ausencia definitiva de Mauricio Fernández de la Alcaldía de San Pedro, el Ayuntamiento sampetrino y el Congreso local deberán poner en marcha el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con el Artículo 60 de la Ley de Gobierno Municipal, los integrantes de Cabildo, por mayoría absoluta, tendrán que elegir de entre sus miembros a quien será encargado de despacho.

Por su parte, el Poder Legislativo tendrá que designar y tomar protesta a quien será el sustituto que concluirá la Administración hasta 2027.

"Si la ausencia es definitiva o hay una renuncia, el Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes, respetando el origen partidista, designará dentro de sus integrantes a quien deba encargarse del despacho de la Presidencia Municipal con todas las atribuciones, hasta en tanto rinda protesta el Presidente Municipal Sustituto, que deberá ser designado por el Congreso del Estado", dice la Ley.

El 15 de septiembre, Fernández anunció que se ausentaría dos semanas del cargo, y que el 30 presentaría su renuncia, sin embargo, hoy falleció a causa del mesotelioma pleural que lo aquejaba.

En esos casos, la ley prevé que el Secretario del Ayuntamiento se quede al frente para atender los asuntos de mero trámite.

De acuerdo con fuentes, Fernández cabildeó para que Mauricio Farah, actual Secretario del Ayuntamiento sampetrino, pueda ser designado y concluir la Administración.

Farah es también octavo regidor suplente, por lo que está en condiciones de ser nombrado primero como encargado y luego como sustituto.