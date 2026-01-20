Reportan 7 integrantes de una familia intoxicados en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Por confundir raticida con sazonador de alimentos, siete integrantes de una familia, entre ellos menores de edad, resultaron con síntomas de intoxicación, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

¿Cómo ocurrió la intoxicación en la familia?

El accidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Potasio, en la colonia San Pedro 400, hasta donde se dirigieron los cuerpos de auxilio. Se informó que una mujer identificada como Modesta Grimaldo Becerra de 72 años estaba cocinando caldo con arroz y confundió el raticida en cubos, con el sazonador.

Minutos después de haber consumido el alimento, los siete integrantes comenzaron a sentirse mal, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.

Acciones de la Cruz Roja y Protección Civil

Al llegar, brigadistas de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de San Pedro atendieron a los afectados y los trasladaron al Hospital Universitario. Los integrantes de la familia fueron identificados como María Magdalena de 6 años, Brayan Yadiel de 9 años, Estrella Nohemí de 17, Yahir de 20, Judith de 32 años y Esthela de 50.