Inaugurada área de juegos infantiles en el Parque Fundidora

El Parque Fundidora cuenta ahora con una área de juegos infantiles, que es parte de la rehabilitación integral del espacio.

Tras una inversión de 25 millones de pesos para adecuar una superficie de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, la nueva zona fue inaugurada por el Gobernador Samuel García.

La intervención incluyó la instalación de juegos infantiles y el mejoramiento de áreas de bosque.

Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del organismo Parque Fundidora, explicó que, en total, la Fase 3 de la rehabilitación del espacio incluyó la instalación de una red WiFi para todo el parque, seóalética, mobiliario urbano y la reactivación de la zona de albercas del antiguo Parque Plaza Sésamo.

"Fueron 115 millones de pesos en total", dijo en entrevista.

"Y seguimos con la Fase 4, estamos ya en ella que es el cambio de las entradas, las banquetas y otras construcciones que llamamos Fase FIFA", añadió, "vienen mejoras en el sistema de andadores, remediar la parte (donde se construye) el Metro, y otras obras".