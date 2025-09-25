Perdimos a una gran persona.- Benjamín Clariond

MONTERREY, NL.- El ex Gobernador priista Benjamín Clariond, recordó con cariño su amistad con Mauricio Fernández, a quien apenas le llevaba un año de diferencia, lo que les permitió tener una amistad cercana.

En entrevista telefónica, Clariond resaltó que compartían el gusto por la naturaleza y por eso lo acompañaba seguido a su rancho en Lampazos.

"Mauricio Fernández un año menor que yo. Y pues lo conocía desde jóvenes, desde niños. Y cojeábamos de las mismas situaciones de la vida, a mí siempre me ha gustado el campo, los ranchos", dijo.

"Y él tenía esa misma situación, entonces yo conocí muy bien su rancho que tiene o que tenía en Lampazos, aquí en Nuevo León y nos llevamos muy bien, muy amigo mío desde que fue la primera vez Alcalde".

Comentó que platicaron del mesotelioma pleural que aquejaba al panista, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.

"Varias veces hablé con él sobre su enfermedad, cosa que me dolía mucho porque pues era una persona muy eficiente, muy entregada a su chamba, a su trabajo", contó.

"Claro, él estaba en el PAN y yo sigo estando en el PRI, pero eso no nos limitaba a que al final de cuentas los dos queríamos cosas buenas para Nuevo León y para el País".

Fernández murió la madrugada del martes a los 75 años, y ayer la Administración de San Pedro organizó un homenaje en los bajos del Palacio Municipal al que acudieron sus familiares y miembros del Gabinete.

Más tarde ofrecieron una misa en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en su honor.

"Es una lástima y perdimos un gran, una gran persona de Nuevo León y en el país. Descanse en paz mi amigo Mauricio Fernández Garza", dijo Clariond.