Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público

Pasajeros de la Ruta 96, en Santa Catarina, Nuevo León, vivieron momentos de angustia y tensión cuando dos jóvenes protagonizaron una pelea y uno de ellos sacó un hacha.

Los hechos se reportaron cuando la unidad del transporte público circulaba por la Carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la colonia Puerta de las Mitras.

¿Qué ocurrió?

La riña fue grabada por pasajeros que posteriormente difundieron el video a través de redes sociales. En las imágenes se observa a dos jóvenes de 25 años aproximadamente, discutiendo en el pasillo del camión. La pelea subió de tono y uno de ellos sacó un hacha para amenazar al otro joven, lo que provocó momentos de angustia en el resto de los pasajeros. En el video se escucha a mujeres pidiendo a los jóvenes que se tranquilizaran.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Minutos después los involucrados desistieron de la pelea y no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento las autoridades tampoco han informado sobre alguna detención por lo sucedido.