Posible negligencia médica o homicidio en caso de fallecimiento por cirugía estética

MONTERREY, NL.- A una semana de que una joven murió a consecuencia de una operación estética, la Fiscalía de Justicia continúa en la fase de investigación para determinar los hechos delictivos en los que pudieron haber incurrido el médico y las personas que participaron en el procedimiento quirúrgico.

Javier Flores, Fiscal estatal dijo que se sigue investigando esta muerte y lo mismo podrÌa ser por una negligencia médica o hasta por un homicidio calificado que no se descarta.

A pregunta expresa de que si la muerte de Jaqueline Yamileth se investiga como un feminicidio, el Fiscal explico que buscaran detallar el delito hasta agotar la indagatoria.

"Se va analizar ya que se aborte la carpeta. Puede ser desde una negligencia medica hasta un homicidio calificado, puede ser todo hasta que se agote la carpeta", aseguro Flores.

La joven originaria de Saltillo, Coahuila falleció el pasado martes 12 de agosto, luego de someterse a una lipoescultura en unos consultorios médicos de la Colonia Obispado.

De acuerdo con las indagatorias, la joven murió a consecuencia de la perforación de un pulmón y el hígado en la cirugía estética de lipoescultura que le realizó el médico identificado solo como Sergio.

Flores dijo que por la secrecía del caso, no puede ahondar acerca de los participantes del procedimiento quirúrgico, pero la ciudadanÌa debe tener la certeza de que quienes hayan participado en la cirugía se les va a perseguir.

"No puedo hablar de quienes participaron, pero que tengan la certeza de quienes hayan participado en esta cirugía, se les va a perseguir por los hechos que hayan cometido.

"Primero hay que justificar los hechos delictivos, y después buscar el paradero de los responsables, ya que se tengan las órdenes de aprehensión", detalló.