Inauguran "Mujeres que Inspiran" en Mercado Hecho en Nuevo León

El gobernador Samuel García, junto a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron la edición "Mujeres que Inspiran" del Mercado Hecho en Nuevo León, un evento que busca apoyar a las mujeres emprendedoras de la entidad.

Este apoyo forma parte de los programas impulsados por el mandatario estatal, quien señaló que aún existen desigualdades para las mujeres y por ello se busca ayudar a mujeres, madres, jefas de familia o cuidadoras con iniciativas como "Hecho en Nuevo León" y apoyos para emprendedoras.

¿Qué ocurrió?

El evento reunió a más de 120 empresarias y productoras locales. "Hoy aquí estamos para ayudarlas, para apoyarlas a las 120 empresas que hoy están aquí, porque eso son, son empresas que van a darse a conocer, que sé que van a ganar muchísimo en estos días del mercado", dijo Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León.

Por su parte, el gobernador Samuel García dijo que: "Todo eso está siendo Nuevo León por las mujeres, apoyos, créditos, que sigan teniendo las mismas oportunidades que por décadas no se les dieron a las mujeres de Nuevo León. En este Estado hay más mujeres que hombres y todas merecen salir adelante porque si les va bien, Nuevo León despega. Entonces, aprovechen en Mi Mercado Hecho en Nuevo León".

¿Qué beneficios se ofrecieron?

Durante el evento, con el propósito de incentivar la formalización y el crecimiento de los negocios liderados por mujeres, se otorgó un 90% de descuento en registros de marca del IMPI a mujeres con identificación oficial del estado.

Además, se brindaron mastografías gratuitas como parte de las acciones del Gobierno de Nuevo León en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.