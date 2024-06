Gobierno de Nuevo León lanza alerta máxima por ciclón "Alberto"

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Nuevo León lanzó una alerta máxima por la llegada del ciclón "Alberto" que ya se encuentra en 70% de su formación.

Al impactar directamente en Tamaulipas y Nuevo León, el gobernador Samuel García informó sobre la suspensión de clases y la coordinación con empresas para salvaguardar a los trabajadores.

El mandatario estatal dijo que la suspensión de actividades en los planteles educativos comenzará desde el turno de la tarde del miércoles y todo el jueves, mientras que la decisión para el viernes dependerá del comportamiento de la tormenta tropical.

"Pedimos a la población alerta máxima. Lo lógico, no le hagan confianza, no salgan si no es necesario y por eso vamos a suspender clases y hablar con las empresas.

Mucho cuidado con ríos, con vados, con arroyos, estas lluvias en dos o tres horas pueden pasar algo que no queremos, una tragedia", externó García.

El gobernador dijo que se esperan lluvias por encima de los 100 milímetros, por lo que se estima que las presas aumenten su capacidad. Respecto a la presa Rodrigo Gómez "La Boca", esta pasará del 37.5 al 52.7 por ciento de capacidad, e incluso podría alcanzar su llanto máximo en un 99 por ciento.

En el caso de Cerro Prieto, pasaría de 5.1 al 9.9 por ciento de llenado y El Cuchillo del 31.8 al 44.9 por ciento.

Por su parte, Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, exhortó a la población a conservar agua para las actividades del hogar, así como para el consumo humano.

Lo anterior, ante posibles cortes del servicio.

Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, informó que la dependencia operará con todo el equipo necesario, incluidos los dos helicópteros y unidades terrestres.

El funcionario estatal dijo que los operativos estarán coordinados con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad.