Fallece Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro

MONTERREY, NL.- Mauricio Fernández murió anoche a los 75 años.

Apenas el pasado 15 de septiembre, el Alcalde de San Pedro reconoció que el cáncer que lo aquejaba siguió avanzando, por lo que tomó la decisión de pedir licencia por 15 días, regresar para rendir su Informe de Gobierno y presentar su renuncia definitiva, que iniciaría el 1 de octubre.

La rueda de prensa se realizó en la Sala de Cabildo, a donde Fernández, de 75 años de edad, llegó en silla de ruedas y con máscara de oxígeno.