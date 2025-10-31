Inauguran Centro LIBRE para mujeres en Escobedo, NL

En el municipio de Escobedo fue inaugurado el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) más grande y moderno del país, en busca del empoderamiento y bienestar de las mujeres.

El evento fue encabezado por el Alcalde Andrés Mijes, junto con la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, y la Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, quienes resaltaron que este centro es un referente en infraestructura y atención integral.

¿Qué servicios ofrece el Centro LIBRE?

La sede está diseñada para brindar atención integral a mujeres, promover su autonomía y consolidar un modelo de apoyo basado en la justicia social. Entre los servicios que ofrece están atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación para la autonomía económica, brindando herramientas para que las mujeres puedan construir un futuro libre de violencia y con mayores oportunidades.

El espacio también funcionará como un refugio seguro para quienes atraviesan situaciones de violencia de género, garantizando acompañamiento, protección y un entorno de respeto y contención.

¿Cuál es el impacto del Centro LIBRE en la comunidad?

Además, también se busca atender emergencias, se impulsarán acciones preventivas y programas de desarrollo personal y colectivo que promuevan el bienestar, la educación y el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres. En su mensaje, el edil dijo que "las mujeres nunca más estarán solas. Cuando una mujer se libera, cuando una mujer se empodera, entonces toda la comunidad avanza y el espíritu norteño sí se hace más fuerte".

El Centro LIBRE se ubica en Avenida Revolución y Artículo 123 y se espera que su apertura tenga un impacto positivo en la comunidad, fortaleciendo la red de apoyo para las mujeres en Escobedo.