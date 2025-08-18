Asalta Seven Eleven con pistola de plástico

Cuando salía corriendo de una tienda que había asaltado con una pistola de plástico y pretenda subir a una motocicleta para escapar, un hombre fue detenido por policías de la Guardia de Proximidad de Apodaca.

La captura se reportó durante durante madrugada en un Seven Eleven, ubicado en Hacienda Terreros y la Avenida Orquidea, en la Colonia Hacienda las Margaritas.

En el sitio, los uniformados detuvieron a Gustavo, de 28 años, quien dijo estar desempleado.

Al momento de consumarse el atraco, los uniformados que patrullan la zona pasaban justo frente a la tienda cuando vieron salir al ahora detenido y a una empleada dentro de él, quien gritaba pidiendo auxilio.

Los oficiales recuperaron el dinero robado, del cual dijeron eran mil 370 pesos de diversas denominaciones.