Alistan homenaje a Mauricio el 13 de octubre

MONTERREY, NL.-El homenaje a Mauricio Fernández dentro del Festival Internacional Santa Lucía se realizaría el próximo 13 de octubre, adelantó este miércoles la Secretaria de Cultura estatal, Melissa Segura.

Si la familia está de acuerdo con la fecha, detalló la funcionaria, el evento para recordar las aportaciones de Fernández a la cultura se realizaría en el museo La Milarca que se integra con piezas de su colección privada y que el Estado pretende declarar Patrimonio Cultural.

"Estamos organizando un homenaje con su familia, un homenaje que esperábamos hacerle en vida pero que vamos a mantener ese momento de reconocimiento a él, y vendrán otra serie de acciones en reconocimiento a su legado y sus aportaciones en materia cultural", dijo Segura.

"Principalmente es hacer un repaso por la historia de impulso al arte, al coleccionismo y a la cultura en general en su faceta de mecenas, de coleccionista y de promotor cultural".

Por separado, el Gobernador Samuel García anunció que hoy publicará un decreto para declarar como patrimonio cultural del Estado al museo La Milarca, al que legalmente se añade el nombre de Fernández.

"Lo hacemos con la convicción de que el legado del ingeniero es enorme culturalmente hablando, y ese patrimonio que nos dejó, que es su colección, su gabinete, es realmente de primer mundo", expresó en un video.

"Estábamos en proceso con sus hijos de darle esta sorpresa, y considero que hoy es el día idóneo para mandar publicar que el museo La Milarca es a partir de hoy patrimonio cultural del Estado, y (el nombre) queda La Milarca Ingeniero Mauricio Fernández Garza".