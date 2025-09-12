Dejan restos humanos en tres hieleras en Cadereyta

MONTERREY, NL.- Restos humanos mutilados fueron hallados en tres hieleras grandes, en la Autopista a Reynosa, en Cadereyta.

Automovilistas que circulaban por la vía de cuota reportaron los contenedores sospechosos en medio de un retorno.

En las alertas se dijo que las hieleras, de color blanco, aparentemente contenían restos humanos.

Policías de Cadereyta y Fuerza Civil acudieron a verificar el reporte y confirmaron el hallazgo en el kilómetro 35.

Dos de las hieleras estaban en posición vertical y una horizontal.

A un lado se encontraron otros indicios, que no fueron detallados.

Tras confirmarse que se trataba de restos humanos en bolsas de plástico, dentro de los contenedores, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, se movilizaron para iniciar las indagatorias.

No se especificó cuántos cuerpos podrían ser los mutilados, así como el sexo de las víctimas y otras características.