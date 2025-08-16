Choque entre cinco vehículos deja saldo de heridos en Santiago

Un choque múltiple entre cinco vehículos dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas, en Santiago.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas, sobre la Carretera Nacional en su cruce con Cerámica, a la altura de la Colonia Los Olivos Residencial.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil de Santiago y Del Estado para auxiliar a los lesionados.

Por el accidente y las maniobras de auxilio para atender a los lesionados, se cerr la carretera en su circulación de sur a norte.