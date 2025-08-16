Noticias

Choque entre cinco vehículos deja saldo de heridos en Santiago

Un accidente en la Carretera Nacional, a la altura de la Colonia Los Olivos Residencial, deja heridos y moviliza a autoridades de Santiago.
  • Por: Agencia Reforma
  • 16 / Agosto / 2025 - 08:23 p.m.
Un choque múltiple entre cinco vehículos dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas, en Santiago.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas, sobre la Carretera Nacional en su cruce con Cerámica, a la altura de la Colonia Los Olivos Residencial.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil de Santiago y Del Estado para auxiliar a los lesionados.

Por el accidente y las maniobras de auxilio para atender a los lesionados, se cerr la carretera en su circulación de sur a norte.

