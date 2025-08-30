Se lanza con su bebé desde un auto tras discutir con pareja

MONTERREY, NL .- Una aparente policía de Escobedo y un bebé quedaron heridos, después de que ella se arrojó de un vehículo en movimiento sobre el Libramiento Noroeste, porque supuestamente la golpeo.su pareja con la que viajaba y quien sería también un uniformado municipal, en García.

El caso trascendió alrededor de 14:24 horas, en la mencionada avenida y el Puente Lincoln, a la altura del Parque Industrial Mitras, informó una fuente allegada al caso.

Policías municipales, de Fuerza Civil, paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Garca llegaron al sitio, donde estaba la mujer de 29 años, y el menor de 9 meses golpeados.

La oficial traa golpes en distintas partes del cuerpo y una herida en la boca y sangre en su ropa, mientras que al pequeño se le apreciaba un golpe en el cráneo, por lo que fueron trasladados a un hospital para valoración médica especializada.

Según las primeras versiones, un automovilista que iba pasando por la zona observó a la mujer y el bebé tirados sobre el Libramiento Noroeste en dirección a Santa Catarina.