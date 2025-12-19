Supervisa Profepa zoológico de León

El Zoológico de León cerró sus puertas de manera temporal este jueves, en medio de un proceso de revisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y tras la suspensión del amparo otorgada por un juez federal. La medida responde a incidentes de descuido, maltrato y muerte de diversas especies, incluyendo un rebaño de borregos muflones y un avestruz.

Acciones de la autoridad

El cierre se realizó sin previo aviso, apenas unos días después de que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito ordenara adoptar medidas de protección a los animales dentro del juicio de Amparo 1473/2025-IV, impulsado por una asociación civil. Las acciones de la Profepa buscan garantizar el bienestar de los animales y prevenir futuros incidentes de maltrato.

Detalles del cierre temporal

Este cierre temporal del Zoológico de León ha generado preocupación entre los visitantes y la comunidad, quienes esperan que las autoridades tomen las medidas necesarias para asegurar la integridad de las especies que allí habitan. La revisión por parte de Profepa es un paso importante para abordar las denuncias de maltrato y mejorar las condiciones del zoológico.

Impacto en la comunidad

La situación ha suscitado un debate sobre la responsabilidad de los zoológicos en el cuidado de los animales y la importancia de la supervisión gubernamental. La comunidad espera que este cierre temporal sirva como un llamado de atención para mejorar las condiciones de vida de los animales en cautiverio.