´América y el Caribe son una zona de paz´

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el funcionario sostuvo ante los ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que debe prevalecer el respeto a la soberanía de los países y el no intervencionismo.

"El Secretario destacó que América Latina y el Caribe es zona de paz y se debe preservar de esa manera. Siempre sobre las bases del respeto a las soberanías de los Estados, la integridad territorial, el derecho internacional y la no interferencia en los asuntos internos, de conformidad con la Carta de la ONU", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales.

La Celac es un foro de diálogo político intergubernamental que integra a 33 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Venezuela.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha desplegado buques y aeronaves de guerra en el mar Caribe, a unos 530 kilómetros al norte de la costa venezolana.

El pasado 15 de septiembre, el Presidente Donald Trump informó que el Ejército estadounidense ha atacado desde inicios de mes a tres embarcaciones con droga que zarparon de Venezuela.

Es tiempo de mujeres: Juan R. de la Fuente

Hoy México se enorgullece de tener a su primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Además, la igualdad sustantiva de género es ya mandato constitucional. Hemos creado la Secretaría de las Mujeres y, día con día, fortalecemos nuestra política exterior feminista.

Todo esto sucede 30 años después de haber adoptado la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, donde el mundo se comprometió a reconocer que los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas son derechos humanos fundamentales, y que es nuestra obligación garantizarlos. Hoy México demuestra con hechos que la Plataforma de Beijing es un mandato vigente.(El Mañana/Staff)



