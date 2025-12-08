Mucha alegría en festejo por "7 años de la transformación": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hubo "mucha alegría" en el festejo por los "7 años de la transformación" del sábado pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo agradeció a las personas asistentes y reaccionó al supuesto acarreo de gente para que asistiera al evento.

"Vinieron de toda la República, obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo, la gente se organiza, lo digo porque para cualquier comentario adicional.

"Mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados. Muchas familias, mucha alegría", expresó la mandataria federal.

¿Qué destacó Claudia Sheinbaum en su discurso?

Al destacar programas sociales y la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá separación y celebró "las conquistas" con "el pueblo".

"Lo festejamos como siete años, pues porque nunca hubo engaños, siempre dijimos que iba a ser continuidad de los primeros seis años; avance y nuevos temas, así que así es, nosotros avanzamos en temas ambientales, temas de fuentes renovables, de energía, mujeres, educación [...]. Entonces, somos parte de un movimiento que llegó en 2018 porque el pueblo de México lo decidió así, y ahí muchos avances y un modelo económico, político, ético, una forma de gobernar distinta [...]", comentó.

Agregó que hay crecimiento económico, justicia, prosperidad compartida, política de austeridad republicana y combate a la corrupción.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal mostró lo que llamó "gráfica del Bienestar", sobre el aumento del salario. Aseguró que a partir de 2018 comenzó a haber bienestar.

"Con el neoliberalismo, pues la gente vivía cada vez más con más dificultades", apuntó al insistir en que su gobierno lucha por las democracias y libertades, en un ambiente de paz y seguridad en el país.

"La gente está contenta, por esto, porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho [...]. Sí, estamos orgullosos de la cuarta transformación y el pueblo del momento histórico que estamos viviendo", agregó.

Acciones del gobierno en los últimos 7 años

Cuestionada sobre si hubo pagos a grupos de personas para asistir al evento en el Zócalo, Sheinbaum respondió: "Nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir, además, no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación.

"Si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir, primero siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a probar, no es la manera en que nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato, no hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si ese hubiera sido la forma de convocatoria".