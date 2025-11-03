Reportan desaparición de exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Alejandro Correa Gómez, quien fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán de 2018 a 2021, se encuentra desaparecido de acuerdo con una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado.

La ficha señala que Correa Gómez fue visto por última vez el 2 de noviembre a las 02:00 horas en Tierras Coloradas, del municipio de Hidalgo, Michoacán.

¿Cuál es la descripción del exalcalde?

El exalcalde, de 41 años, viste una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige. En la ficha de búsqueda también se señala que Alejandro Correa mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda "No temas porque estoy contigo: Isaías 41;10" y otro en el pecho con la leyenda "todo lo puedo en Cristo", entre otros.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Fiscalía no había emitido más información sobre este hecho. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para ayudar en la localización de Alejandro Correa Gómez, quien ha generado preocupación en la comunidad de Zinapécuaro.