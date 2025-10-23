Harfuch agradece a Cuba entrega de "Brother Wang"

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el traficante chino Zhi Dong Zhang, conocido como "Brother Wang", fue entregado por el gobierno de Cuba y enviado a Estados Unidos.

"Brother Wang" es identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol.

¿Qué ocurrió?

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la cronología del secretario de Seguridad, el pasado 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong, acusado de tráfico de precursores químicos desde China.

Sin embargo, el pasado 11 de julio de 2025, "Brother Wang" se fugó de las autoridades después de que un juez lo benefició con la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?