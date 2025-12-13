Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer fecha de captura

Un juez federal concedió un amparo al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, preso en el penal del Altiplano, para efectos de que se le informe la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos y se le remita a su lugar de internamiento o a través de su abogado copia del proceso penal que se le siguió ante un juez de Washington D.C.

Detalles sobre la solicitud de amparo de Zhenli Ye Gon

Ye Gon solicitó la protección de la justicia luego de que la cancillería le negó la información al señalar que carece de facultades para atender requerimientos de particulares y que es la FGR la que lleva los procesos de extradición. Sin embargo, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó que la información requerida por el empresario de origen chino es "trascendente para salvaguardar el debido proceso penal que se le sigue en su contra".

"Por ello, a fin de que el solicitante del amparo cuente con las herramientas necesarias para afrontar el poder punitivo del Estado, es necesario que el juez del proceso tenga toda la información posible para resolver la situación jurídica del procesado; de ahí que el actuar de la responsable no fuera consistente con el artículo 17 de la Carta Magna que ordena a toda autoridad la búsqueda de la justicia sustantiva; pues dada su relación con el proceso penal, debió remitir el planteamiento de la solicitud al juez que tiene a su cargo el proceso, a cuyo cargo está el expediente en el cual debería estar la información que solicitó el promovente".

Acciones del juez en el caso de Zhenli Ye Gon

En consecuencia, ordenó remitir la petición de Zhenli Ye Gon, presentada en noviembre de 2024, al juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que resuelva lo conducente. En noviembre de 2024, Ye Gon solicitó la información al fiscal de Asuntos Internacionales de la FGR, Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, quien remitió su petición a la Dirección de Extradiciones de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la FGR, que le dio respuesta en abril de 2025. Sin embargo, puso en duda la legalidad del oficio.

Después del histórico decomiso de 207 millones de dólares en su residencia de Sierra Madre 5151, Ye Gon fue detenido en la ciudad de Rockville, Maryland por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). En 2009 la justicia estadounidense lo exoneró de las imputaciones sobre distribución de metanfetaminas en Estados Unidos; sin embargo, el empresario farmacéutico logró permanecer en ese país debido a que a través de diversos recursos legales logró frenar la solicitud de extradición del gobierno de México, que lo requería por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y contra la salud.