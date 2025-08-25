Michoacán impulsa conservación del zapote prieto

MORELIA, Mich.

Con el objetivo de evitar la desaparición del zapote prieto, especie catalogada en peligro de extinción, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) anunció la siembra de 420 árboles de esta especie endémica de Michoacán y Guanajuato.

Actualmente, se contabilizan únicamente 27 ejemplares de zapote prieto, por lo que se inició un programa de rescate que cuenta con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Forestal, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Ramírez Bedolla explicó que los nuevos árboles serán destinados a Áreas Naturales Protegidas (ANP), garantizando su cuidado y protección. "Una de nuestras políticas prioritarias es la preservación de los recursos naturales del estado", afirmó.

Por su parte, Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente de Michoacán, detalló que más de 200 árboles ya fueron plantados en el Manantial de La Mintzita y el Cerro del Punhuato, en zonas de la capital michoacana. En estos lugares se aplican prácticas de conservación como sombra y acolchado, para asegurar el crecimiento saludable de cada ejemplar.