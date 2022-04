Zaldívar lanza manotazo; resuelve en ¡52 segundos!

Sin mencionar sus razones, los ministros Jorge Pardo, Norma Piña y Juan Luis González Alcántara anunciaron que harían un voto aclaratorio, mientras que el ministro Luis María Aguilar fue interrumpido por Zaldívar cuando intentaba hacer un comentario sobre el tema.

Al final, los ministros no modificaron la votación de hace dos semanas, impugnada por el senador Emilio Álvarez Icaza, en calidad de representante común de 43 legisladores de Oposición.

El argumento del legislador es que en la revisión de algunos artículos en la Ley de la Industria Eléctrica se alcanzaron los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad, pero sólo se contaron 7.

La Corte determinó no darle trámite al recurso de los senadores con la versión de que no contaba con la firma de los promoventes. Durante la sesión no hubo mención alguna respecto a dicha solicitud.

LEY DE INDUSTRIA ELÉCTRICA, validada por la Corte

- Da prioridad a las plantas de CFE en el despacho de energía.

- Cancela la obligación de CFE de comprar energía vía subastas.

- Revoca permisos de autoabasto.

- Resta certeza a Certificados de Energías Limpias (CEL).

REFORMA ENERGÉTICA, rechazada por el Congreso

- Garantizaba 54% de participación del mercado a la CFE.

- Desaparecía a la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos e incorporaba el CENACE a la CFE.

- Ordenaba cancelar permisos de generación y desconocía permisos de autoabasto.