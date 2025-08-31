Cuerpo hallado en SLP es de madre buscadora: FGE Zacatecas

ZACATECAS, Zac

Este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha confirmado que el cuerpo encontrado en San Luis Potosí sí corresponde al de la madre buscadora Ada Karina Juárez Jacobo, quien fue identificada por sus familiares desde el pasado viernes ante la fiscalía potosina.

Además informó sobre los avances que se tienen en las investigaciones de la privación ilegal de la buscadora y se destaca que los dos detenidos: Ángel Antonio "N" y Juan Reynaldo "N", ya fueron vinculados a proceso y que se han obtenido dos órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado que se van a ejecutar.

Este comunicado de la Fiscalía de Zacatecas ocurre dos días después de que se registrara un choque de versiones entre el gobierno zacatecano y la Fiscalía de San Luis Potosí, institución que desmintió la versión emitida por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de esta entidad.

Lo anterior debido a que el funcionario de Zacatecas emitió el anuncio del asesinato desde la tarde del jueves, al informar que se había localizado el cuerpo de Karina en San Luis Potosí, sin embargo, el viernes en una entrevista la fiscal María Manuela García precisó que la necropsia de ley se concluyó hasta la noche del jueves y hasta la mañana de viernes cuando fue entrevistada no se había realizado la identificación del cuerpo de la mujer.

Este choque generó fuertes descontentos y pronunciamiento este fin de semana por parte de los colectivos de madres buscadoras que cuestionaron al gobierno de Zacatecas anunciar el asesinato de Ada Karina sin tener la certeza de la identificación legal del cuerpo.

Crónica de las investigaciones

Finalmente, este domingo, la Fiscalía de Zacatecas ha emitido un extenso comunicado en el que informa las diferentes acciones y operativos que se han realizado relacionadas con la privación ilegal de la libertad de Ada Karina.

En el boletín se menciona que en el sistema de emergencia 911 se recibió un reporte sobre la privación ilegal de la libertad de Ada Karina, por lo que Fiscalía zacatecana dio inicio de manera oficiosa a la investigación.

Se refiere que tras recibir el reporte se llevaron a cabo acciones operativas en conjunto con las demás corporaciones de seguridad con operativos en los municipios de Guadalupe, Vetagrande, Pánuco, Trancoso, Villa de Cos y hacia las salidas al estado de Aguascalientes.

Respecto a las labores de campo, "se recabaron distintas grabaciones de cámaras de seguridad, entre las que destaca, el momento exacto de la privación ilegal de Ada Karina, así como de la participación de dos vehículos, siendo una motocicleta y una camioneta tipo Journey en color blanca".

También se especifica que, una vez contando con las características de los vehículos, en coordinación con el C5 se logró establecer la ruta del vehículo partícipe, asimismo, "se identificó la placa vehicular de la camioneta misma que se confirmó que era sobrepuesta y que conforme a los registros se detectó al propietario, mismo que manifestó que dichas láminas vehiculares le habían sido sustraídas, evento del cual no presentó denuncia alguna, por lo que estás inconsistencias forman parte de la investigación en curso".

Respecto a las diligencias encaminadas a la búsqueda y localización de Ada, la Fiscalía señala que se llevaron a cabo tres inspecciones en distintos domicilios ubicados en el municipio de Guadalupe. Asimismo, se ejecutaron dos órdenes de cateo.

En una se efectuó en el municipio de Guadalupe, lugar donde se aseguró un chaleco balístico, unos grilletes para mano y un teléfono celular.

En la segunda acción, "se ejecutó un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Trancoso, inmueble en donde se logró la detención de dos personas, siendo Ángel Antonio "N" originario de Zacatecas y de Juan Reynaldo "N", este último originario del Estado de Durango".

También, se logró el aseguramiento de un arma de fuego corta y un arma de fuego tipo fusil, ambas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como cargadores, cartuchos, narcótico y de manera relevante; dos unidades vehiculares, siendo una motocicleta y una camioneta Journey, misma que estaba siendo alterada de manera artesanal mediante cambio de pintura y en cuyo interior fueron localizadas distintas prendas de vestir.

Se detalla que "conforme a las distintas líneas de investigación y entrevistas recabadas, se logró establecer la denominación y ubicación de establecimientos comerciales relacionadas con actividades ilícitas, en específico trata de personas (prostitución) y de venta de droga. Por lo que, de manera simultánea, se llevaron a cabo seis órdenes de cateo en distintos inmuebles, dando como resultado el aseguramiento de estos, diversas dosis de narcótico y la detención de dos personas, mismas que están bajo investigación dentro del plazo constitucional".

En cuanto a las acciones y técnicas científicas se informa que "mediante control judicial se llevó a cabo la intervención de comunicaciones de cuatro líneas telefónicas, siendo tres líneas relacionadas de manera directa con la víctima y una más, de la cual se realizó el reporte de la privación ilegal al sistema de emergencias 911, datos conservados que se encuentran bajo análisis de personal especializado".

Mientras que a la participación pericial, se realizó el procesamiento de indicios y objetos asegurados, resaltando de manera relevante que las prendas de vestir localizadas al interior de la camioneta Journey asegurada en el cateo de Trancoso, arrojaron datos de correspondencia genética (ADN) de Ada Karina y es cuando se precisa que el cuerpo de la víctima fue localizado en el estado de San Luis Potosí y fue identificada por sus familiares el pasado 29 de agosto ante la fiscalía de la entidad potosina.

Respecto a la situación jurídica de los dos detenidos se menciona que ayer fueron vinculadas a proceso por los delitos federales que motivaron a su detención, a quienes les fue impuesto la medida cautelar de prisión preventiva.