Estudiante yucateca llega a la NASA; colaborará en un proyecto

Esteysy Dayana Canul Uicab, alumna del Instituto Tecnológico Superior de Motul, representará a Yucatán y a México en el prestigioso programa "International Air and Space Program (IASP 2025)" en el Centro Espacial de la NASA en Houston, Texas.

Del 9 al 15 de noviembre, la joven yucateca colaborará en el terreno científico con investigadores y otros estudiantes de todo el mundo.

¿Qué proyecto desarrollará Esteysy en la NASA?

En el Centro Espacial de la NASA, Esteysy colaborará en el proyecto "Sistema de Diagnóstico de Salud para Misiones Espaciales", un dispositivo portátil de inteligencia artificial para monitorear a los astronautas en condiciones extremas, con potencial para ser usado en futuras misiones reales. "Este dispositivo portátil, basado en inteligencia artificial, está diseñado para monitorear el bienestar de los astronautas con el objetivo de reducir la carga útil de las naves y proteger a la tripulación contra los efectos de la radiación en entornos de microgravedad", explicó.

¿Cómo inició el camino de Esteysy hacia la NASA?

El camino de la yucateca Esteysy hacia la NASA comenzó cuando se integró al sector aeroespacial de la mano de la doctora Caty Ramírez, directora ejecutiva de Spaceport. Su trabajo la impulsó hasta convertirse en la primera representante de Yucatán en el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (Enmice), donde descubrió la convocatoria para el IASP. "Tras un año de intensa preparación, revisiones técnicas y entrevistas, mi propuesta fue finalmente seleccionada para ser desarrollada junto a expertos internacionales, con la posibilidad futura de que sea probado en la Estación Espacial Internacional", manifestó.

Así, Esteysy se convierte en la única joven de origen maya en acceder a un programa de alto impacto en tecnología espacial, lo que destaca el talento y la innovación científica de Yucatán.