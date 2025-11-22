Esquivel llama a fortalecer coordinación judicial

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, sostuvo una reunión con magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Penal, donde reconoció la labor que realizan para fortalecer un sistema de justicia más justo en el país. La ministra destacó la importancia de su trabajo en la resolución de asuntos de alto impacto.

Acompañada por Sergio Javier Molina Martínez, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Esquivel subrayó que la coordinación interinstitucional es fundamental para consolidar al Poder Judicial y garantizar que sus decisiones estén plenamente apegadas a la Constitución.

¿Cuál es la importancia del derecho penal en México?

Durante el encuentro, la ministra señaló que el derecho penal, por su complejidad, exige de magistradas y magistrados un ejercicio caracterizado por la prudencia, la claridad y un compromiso permanente con las personas involucradas en los casos que resuelven.

Esquivel Mossa pidió a los integrantes de los tribunales abrir las puertas de la justicia para todas y todos, y recordó que su labor tiene un impacto directo en quienes buscan protección ante posibles violaciones a los derechos humanos.

¿Qué propone Yasmín Esquivel para el sistema penal?

Finalmente, la ministra enfatizó que un sistema penal eficiente debe ofrecer respuestas oportunas y garantizar procesos confiables, por lo que reiteró su reconocimiento al trabajo jurisdiccional y a la importancia de seguir fortaleciendo la formación judicial en el país.