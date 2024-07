Esquivel no tiene calidad moral de pedir renuncia, señalan

CIUDAD DE MÉXICO.-La Ministra Yasmín Esquivel, señalada del plagio de su tesis, no tiene autoridad moral para pedir la renuncia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, advirtieron legisladores de Oposición.

"La primera que debió presentar su renuncia es Yasmín Esquivel. Está probado el plagio de su tesis de licenciatura y posgrado y se encuentra bajo proceso en la UNAM y ha ocupado el cargo con un amparo bajo el brazo. Adolece de calidad moral", sostuvo el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana.

Indicó que, tomando en cuenta el argumento de Esquivel, también habría que pedirle cuentas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco ha logrado tener una interlocución adecuada con el Poder Judicial y, por el contrario, busca "vengarse" de los ministros por sus sentencias contrarias a los intereses del Gobierno federal.

"La interlocución es de ida y vuelta. En esa lógica, también habría que pedirle cuentas al Presidente, por no tener una interlocución adecuada con el Poder Judicial e intentar a toda costa vengarse de los ministros por sus sentencias contrarias a los intereses del Gobierno", apuntó.

El senador Emilio Álvarez Icaza también criticó a la "Ministra plagiaria" por solicitar la renuncia de la presidenta de la Corte.

"Del golpismo al golpe. Ahora la ministra plagiaria pide la renuncia de Norma Piña, presidenta de la @SCJN. ¿En qué países el Tribunal supremo está a las órdenes del presidente? Venezuela, Cuba y Nicaragua. @Claudiashein no es diferente", posteó a través de su cuenta de X.

En tanto, el senador Germán Martínez dijo que nada resuelve "decapitar" a Norma Piña ni intercambiar dimisiones por impunidades.

El legislador michoacano le recordó a la Ministra Yasmín Esquivel, quien lanzó el lunes la propuesta a sus homólogos, que es la menos indicada para pedir renuncias, pues ella no demostró tener ni su tesis ni la reputación para estar en esa posición.

"Cuando hablo de impunidades me refiero a que esta propuesta no debe ser un chantaje a la presidenta para cerrar ninguna investigación a ningún juez, incluido el Ministro Zaldívar.

"A mí no se me olvida que Yasmín Esquivel no cumple dos requisitos de la constitución para estar ahí, ni tiene legalmente el título de abogada, ni tiene buena reputación, puesto que plagió una tesis y parte de la tesis doctoral", afirmó.

Insistió en que una verdadera reforma al Poder Judicial es una tarea delicadísima que pasa por el diálogo y la sensatez.

"Y en ese sentido, yo veo que no se puede hacer una reforma desde la tirria, desde la venganza, e insisto, desde un intercambio de impunidad por dimisiones. No puede ser con tirrias, con animosidades, porque abajo de la toga de los acusadores puede haber muchos fantasmas.

"Si lo que quieren es mejorar la justicia, no es apretándole el cuello a Norma Piña, pero si lo quieren es una revancha, si lo que quieren es una guillotina y que rueden cabezas, pues no está en su interés mejorar el Poder Judicial", manifestó.

'Mayoría no piensa como Piña'

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no representa la voz mayoritaria dentro de la institución, afirmó el diputado de Morena, Hamlet García.

En entrevista, sostuvo que la mayoría de sus pares aceptan la reforma con gradualidad y sólo un pequeño grupo objeta "a rajatabla" la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, dijo, la postura de gradualidad está permeando en los tribunales locales.

Como ejemplo, indicó que el magistrado presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Lincón, y el magistrado Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, se han manifestado a favor de esa propuesta.

"Lo que quedó claro del primer foro en la Cámara de Diputados es que la mayoría de las ministras y ministros no piensan como ella. Ya son mayoría quienes aceptan la reforma con gradualidad; quedan en un pequeño grupo quienes se oponen a rajatabla", aseguró.

Ayer, en sesión privada del pleno de la SCJN, la Ministra Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió la renuncia de Norma Piña, argumentando que no ha podido tener una interlocución adecuada con los otros Poderes de la Unión y que para evitar una reforma radical al Poder Judicial debe hacerse a un lado de las negociaciones parlamentarias.

El morenista indicó que la interlocución dentro de una institución debe correr a cargo de quien representa la voz mayoritaria, porque de lo contrario, se puede insistir en una postura que no represente el ánimo institucional.

"Usualmente, la interlocución corre a cargo de quien representa la voz mayoritaria dentro de una institución; una persona que hable a nombre de la mayoría, pero sostenga la postura de la minoría, pudiera insistir en una postura que no refleje el ánimo institucional de manera fidedigna", advirtió.

Cuestionado sobre si está de acuerdo en la solicitud de Esquivel, el legislador dijo que son las y los ministros quienes tienen que elegir a quien hablará en su nombre.