Dice Ministra que le 'fusilaron' su proyecto de tesis

"Mi tesis 'Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A' es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985. Un año antes de la tesis 'similar' que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez", acusó la Ministra en una carta.

"He denunciado, ante la Fiscalía correspondiente, el supuesto plagio de mi proyecto de tesis", informó.

En la carta, la Ministra anuncia además que mantiene su aspiración a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Continuaré en la lucha por consolidar un verdadero Estado de derecho y, el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta, que por primera vez en la historia de nuestro País, la Corte sea presidida por una mujer", escribió.

Esquivel fue exhibida la semana pasada por el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan, quien acusó que fue la Ministra quien plagió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, desde el título y el índice, hasta párrafos enteros del planteamiento del problema y del contenido del documento.

La tesis de Báez para obtener la Licenciatura en Derecho quedó registrada en julio de 1986 y la de Esquivel en septiembre de 1987, 14 meses después.

Por primera vez desde el viernes pasado, la Ministra Esquivel, esposa del empresario José María Riobó, muy cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó las acusaciones de plagio de su tesis, la cual fue publicada en 1987 y que tiene el mismo índice, planteamiento del problema, conclusiones, y el desarrollo, con apenas algunas variaciones, que el proyecto de Baéz Gutiérrez.

Incluso su título es una variación mínima de la publicada un año antes como "Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A", ambas asesoradas por la misma profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

"Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que ha circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación", sostuvo en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

La Ministra aseguró que ha denunciado ante la Fiscalía correspondiente el supuesto plagio de su proyecto de tesis y criticó que no haya sido contactada para corroborar y cotejar la información publicada. "Lo cual constituye una falta de ética y profesionalismo periodístico", indicó.

La Ministra aludió a las cartas publicadas por sus sinodales de su examen de titulación, publicadas por ella y donde se resalta "una actitud destacada", y se dijo extrañada que a lo largo de sus 40 años no se hubiera revelado el presunto plagio.

Piden renuncia de Ministra vía change.org

A través de la plataforma change.org, ciudadanos exigen la renuncia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa a la Corte.

Al menos tres peticiones han sido dadas de altas para reunir firmas con las que solicitan, además, que se le retire el título de Licenciada en Derecho.

De la 'mejor' docente al escándalo

Como profesora y asesora de tesis, la maestra Martha Rodríguez Ortiz, quien dirigió el proyecto final de licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio, tenía muy buenas "calificaciones".

"Es la mejor maestra de la FES Aragón, eso sí, no te regala nada ¿eh? Sacas lo que te ganas", comentó un estudiante en 2021 en un portal de evaluación de profesores. "Fue mi asesora de tesis, mi admiración y respeto para ella", comentó otro ese mismo año.

En 2016, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la presentó en el libro "Temas selectos de derecho laboral" como experta en Derecho, con 33 años de trayectoria académica y asesora, hasta entonces, de 488 tesis de licenciatura. "Mismas que pueden ser consultadas en la base de datos de TESIUNAM de la Dirección General de Bibliotecas".

Ahí fue donde el investigador Guillermo Sheridan consultó la de la Ministra Esquivel, fechada en septiembre de 1987: "Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A", y documentó que era una copia de otra, de 1986, titulada, "Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A". La de Esquivel tiene el mismo índice, planteamiento del problema y conclusiones, y el resto posee apenas algunas variaciones.

Profesora en Aragón, a la vez que en la Facultad de Derecho, en el seminario de Derecho del Trabajo de la UNAM e integrante de un despacho privado, esta semana su cuenta de tesis dirigidas va en 518. En tanto, el diario El País descubrió seis plagiadas entre 1986 y 2010, todas asesoradas por Rodríguez, una de las fundadoras de la FES Aragón, experta en derecho laboral y quien solía dar cursos titulados: "¿Por qué hacer una tesis?".

"No entiendo por qué después de 30 años me he vuelto famosa por haber dirigido una tesis, la verdad es que francamente, se lo juro, yo la verdad no siento que se haya hecho nada malo", dijo el jueves en una entrevista de radio.

Aunque ayer, la Ministra Esquivel aseguró que la tesis original era la suya, su asesora había atribuido el escándalo al hecho de ser mujeres. "Yo he sufrido la misoginia. En la UNAM no se ha descartado desgraciadamente eso, y yo creo que dudar de la UNAM, dudar de las mujeres, sobre todo, es parte de un complot en contra de nosotras", consideró.

Rodríguez Ortiz se graduó en 1979 con la tesis titulada "La política social y la justicia social a la luz de la teoría integral". Tres años antes, otro alumno se tituló con la tesis "Política social y justicia social a la luz de la teoría integral", reveló el sábado la comunista Peniley Ramírez.