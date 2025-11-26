Tribunal Electoral batea quejas contra ministras y magistrados

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que las ministras Yasmín Esquivel y Sara Irene Herrerías no cometieron infracciones por la supuesta difusión de acordeones como propaganda durante el periodo de veda de la elección judicial.

También revocó multas a Bernardo Bátiz, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, por irregularidades detectadas en el informe de gastos consolidado del periodo de campaña de la elección judicial.

Lo anterior fue aprobado por mayoría, con la excusa del magistrado Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle, que solicitaron ausentarse por haber participado en dicha elección.

¿Qué ocurrió?

En un primer asunto, resolvió que son inexistentes las infracciones por la posible elaboración, producción y distribución de propaganda el periodo de veda y en la jornada electoral, atribuidas a las ministras Yasmín Esquivel e Irene Herrerías, entre otras.

También se rechazó que hayan incurrido en la vulneración a los principios de equidad y legalidad en la contienda, coacción e inducción al voto derivado de la supuesta difusión acordeones en el estado de Chiapas. El Tribunal sostuvo que no se acreditó que la propaganda identificada como acordeón haya sido elaborada o distribuida por las personas denunciadas, sumado a que no se acreditó las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Tampoco se acreditó alguna entrega de dádiva o promesa, con la que se buscara ejercer alguna presión sobre el electorado. Puntualizó que solo se comprobó la existencia de los vínculos a los que se refiere la propaganda denunciada, sin tener constancia de que dicho material fuera distribuido durante el periodo de veda electoral y la jornada.

Además, no se acreditó la coacción al voto, así como la vulneración al periodo de veda, por lo que tampoco se acredita el beneficio indebido y la vulneración a los principios denunciados.

¿Cuál fue la respuesta de los magistrados?

Al respecto, el magistrado Reyes Rodríguez señaló que los elementos se valoran de forma aislada, y no se hizo un análisis conjunto, por lo que es inadecuada la resolución. "El fenómeno señalado en cada queja comparte características como son el tipo y formato de los acordeones que orientan a votar por las mismas candidaturas, el mecanismo de distribución alegado y el periodo en que ocurrió dicha distribución a unos días de la jornada electoral", expuso.

"En otras palabras, considero que se debió hacer un solo procedimiento con la totalidad de pruebas directas e indirectas para evaluar si existió o no la llamada operación acordeón, determinar sus alcances y, en su caso, definir el beneficio indebido de quienes resultaron electos", enfatizó.

¿Qué pasó con Bernardo Bátiz?

En otro asunto, se revocaron multas contra el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Bátiz, por un monto de 38 mil 580 pesos, el monto más alto que tenía por irregularidades en campaña, de acuerdo con información preliminar y conforme lo expuesto en la sesión.