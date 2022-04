Ya no es imprescindible el cubrebocas.- Gatell

"En este momento estamos en una fase de mínima transmisión, es la primera vez que el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa de reducción, esto nos permite considerar que la necesidad extrema de usarlo ya no es tan notoria, eso ha motivado que algunos gobiernos estatales declaran que se retira la obligatoriedad", dijo en conferencia mañanera del Presidente.

"El Gobierno lo planteó desde el principio como una medida a partir del convencimiento. Nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, entonces las medidas técnicamente fueron creadas para los espacios públicos y privados, no a las personas, no se les obliga, no vamos a declarar el fin del cubrebocas, porque no fue obligatorio, pero ya no es imprescindible".

El funcionario de Salud comentó que en espacios cerrados sería recomendable seguir utilizando el cubrebocas y mencionó que ya no se emitirá el el semáforo Covid.

"En espacios cerrados sería el último elemento donde se necesita utilizar, en espacio abierto es menos necesario utilizarlo. El propio semáforo Covid ya lleva 4 sesiones consecutivas de 15 días en verde, la proyección es que se va a mantener en verde un buen tiempo, quizá hacia el invierno. El semáforo de riesgo ya no de emitirá", comentó.

Recordó que en breve se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en nuevo lineamiento para quitar en establecimientos y áreas de trabajo los tapetes sanitizantes, la toma de temperatura y el uso de gel.