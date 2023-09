Sé lo que cuesta salir adelante, afirma Xóchitl

Zacatecas, México

"Les cuento de dónde vengo, porque es muy importante que sepan que yo me voy a poner en sus zapatos, que me voy a poner en los zapatos de las personas, porque yo sé lo que cuesta salir adelante, porque yo sé que la falta de oportunidades es lo que ha hecho que este país no salga adelante", expresó.





En un auditorio al aire libre, mientras decenas de personas ondeaban banderas del PAN, PRI y PRD, la senadora panista y aspirante presidencial contó su infancia en Tepatepec, Hidalgo, donde vendió gelatinas y su empeño por ir a la secundaria y a la universidad a pesar de la oposición de su padre, un hombre alcohólico machista que maltrataba a su esposa.

"Así que cuando el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) se me pone al brinco, pues no es el primer hombre que se me ha puesto al brinco, ha habido muchos hombres que se ponen al brinco. Y me fui, me fui a la ciudad", aseguró.

Gálvez hizo un recuento también de las acciones por las que el Gobierno federal ha sido señalado, como la respuesta al problema de la Covid-19, que habría causado más de 800 mil muertes, así como el desabasto de medicamentos, la eliminación del programa de infraestructura, o la falta de apoyos para las pequeñas empresas.

También ventiló la reducción, como dijo, de 194 mil millones de pesos para el campo y el sobreprecio de las mega obras, como la refinería de Dos Bocas.

"La refinería de Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares y van 18 mil millones y todo indica que vienen etiquetados 10 mil millones de dólares más. La refinería de Dos Bocas se va a ir a 28 mil millones de dólares, ¿quién se está robando el dinero?", acusó.

En el plano de salud, agregó, López Obrador prometió un sistema como el de Dinamarca, pero con la pandemia la esperanza de vida en México se redujo cuatro años, mientras que el país europeo perdió apenas 15 días.

La senadora lamentó la situación de delincuencia en Zacatecas, especialmente el miedo con que viven las mujeres.

"Llegó la hora de que los delincuentes sean los que tengan miedo. No ustedes, ustedes deben dejar de tener miedo, por eso estamos aquí", dijo, mientras los asistentes le gritaban "¡Presidenta!"