Se distancia Xóchitl de Felipe Calderón

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, ha minimizado el encuentro con el expresidente Felipe Calderón de quien ha dicho "no admira políticamente".

El exmandatario publicó en sus redes sociales una fotografía con la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México durante su gira de dos días por Madrid, España.

En respuesta la abanderada ha aclarado que se trató de un simple saludo al que respondió por cortesía y nada tiene que ver con que compartan visiones de gobierno. El encuentro le había valido una cascada de críticas desde Morena, aprovechando la ocasión para cuestionar su programa de Seguridad. Calderón es el presidente que sacó a las militares a la calle y con el que se desata la extensa larga de muertos y desaparecidos producto de la llamada guerra contra las drogas.

El programa previsto por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en su gira relámpago por Madrid no se ha cumplido como tenía planeado. Aunque había anunciado un encuentro con el líder de la derecha española y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez, la reunión se redujo a una llamada telefónica debido a la agenda del político. Éste no ha sido el único encuentro frustrado para Gálvez quien no fue recibida por el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, durante la reunión con integrantes de la Fundación Internacional para la Libertad que preside el escritor de origen peruano que ha sido crítico del gobierno mexicano. Gálvez fue recibida por Gerardo Bongiovanni, subdirector del organismo.





CUESTIONAN A CANDIDATA

Previo al encuentro con integrantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que preside de manera honoraria el mexicano Valentín Díaz, la presidenciable fue cuestionada sobre su encuentro con Calderón el pasado domingo y si aparecer con él, suma a su campaña. La respuesta de Gálvez fue categórica: "es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada". Aunado a ello, la candidata ha respondido contundentemente una pregunta: ¿Admira políticamente a Felipe Calderón? "No. Él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas; son distintas pero no implica no compartir con él un saludo".

Lo dicho contrasta con la efusiva publicación del exmandatario, señalado por su estrategia frontal contra las mafias del narcotráfico durante su sexenio. "Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga Xóchitl Gálvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México", mensaje que fue acompañado por la fotografia de ambos.





MENSAJE A EMPRESARIOS

El mensaje que ha dirigido a empresarios españoles se ha centrado en la inseguridad y el avance de células delincuenciales que dijo, controlan el 35% del territorio mexicano y la advertencia de su intromisión en las elecciones del próximo 2 de junio. "La mayor amenaza a la soberanía y gobernabilidad de México es la fuerza creciente del crimen organizado. Ya el tribunal electoral advirtió de la posibilidad de que se anulen las elecciones en ciertas regiones de México, por eventos relacionados con el crimen organizado", dijo la senadora con licencia.

En su gira, también reaccionó al último libro del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el que la califica de "ladina", "clasista" y racista" y asegura que fue puesta como candidata por la oligarquía. Gálvez ha atribuido estas descalificaciones a la desesperación del mandatario por su presunto crecimiento en la preferencia electoral. La mujer de origen indígena ha llamado a los connacionales que residen en España a que promuevan su proyecto con familiares en México y participen con su voto desde el extranjero. "Yo lo que les quiero pedir es que corran la voz, ustedes están aquí en Madrid pero sí pueden animar a su familia a hacer chats, ha hacer redes de xochilovers, a convencer a sus amigos, a participar en redes sociales", ha sido la petición de la candidata opositora.