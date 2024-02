Xóchitl Gálvez reta a AMLO a un debate en inglés

CIUDAD DE MÉXICO.- La precandidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a un debate "en inglés", luego de que el Mandatario se mofara de su pronunciación en ese idioma durante su gira de trabajo por Estados Unidos.

El Mandatario sugirió, en tono de burla, un debate entre los candidatos presidenciales en inglés, por lo que, en respuesta, Gálvez Ruiz dijo que acepta debatir, pero con el presidente López Obrador, que, dijo, es el verdadero candidato en este proceso electoral.

"Como el candidato es el Presidente, me encantaría tener un debate con él en inglés, y con la 'corcholata' (Claudia Sheinbaum) quizás podamos debatir de la caída de la Línea 12 del Metro, un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNV, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan la causa raíz de por qué se cayó la Línea 12 del Metro. Creo que ese debate quedó pendiente, simplemente lo bateó", señaló.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez responsabilizó a Claudia Sheinbaum del problema de falta de agua en más de 900 colonias de la Ciudad de México, pues durante su administración como jefa de Gobierno no invirtió los recursos que se necesitaban para darle mantenimiento y fortalecer la infraestructura hidráulica de la capital.

La virtual presidencial anunció que arrancará su campaña electoral el próximo viernes 1 de marzo en la Ciudad de México, aunque dijo que aún no define el lugar.

AMLO se burla de pronunciación de Xóchitl Gálvez

Después de que la aspirante presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, fuera criticada por su pronunciación en inglés en su visita a The Wilson Center en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al discurso "You have to walk the talk".

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador incluso sugirió, en tono de burla, un debate presidencial en inglés, entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

"Vi un face, que me van a llamar la atención, pero lo voy a decir, y ya con esta nos vamos. Hay un diablito en las redes, es buenísimo, que dice que el próximo debate, porque ya ven que hay que ser internacionalista, no hay que ser aldeano, yo no hablo inglés y apenas castilla; decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte (...).

"Pero ahora el diablillo está sugiriendo que, como somos internacionalistas y es importante la globalidad. ¿O no? ¿No es eso lo que sostienen los tecnócratas? Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés", señaló.