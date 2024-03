Xóchitl Gálvez afirma que terminará con el presidencialismo

CIUDAD DE MÉXICO- La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, garantizó que en el gobierno que ella encabece, si gana las elecciones, se pondrá fin al presidencialismo. "Vamos a poner fin a las ocurrencias y vamos a tomar decisiones en equipo", adelantó, tras señalar que "este proyecto se trata de muchas personas que entre todos vamos a construir un gran país.

En un mitin con simpatizantes y "Xochilovers", Gálvez Ruiz recalcó nuevamente que el fentanilo entra fácilmente por las aduanas sin que la Marina haga algo por impedirlo.

Luego de que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó que es una falta de respeto criticar a los elementos de la Marina "sin pruebas", la aspirante opositora insistió en que el mayor problema ahorita está siendo el cruce fronterizo.

"Para que el Secretario de la Marina, de una vez le mando a decir, no se enoje conmigo: secretario, yo sólo escucho, escucho a los empresarios, escucho lo que me dicen en la campaña.

"Y me dicen que cruzar de México a Estados Unidos les lleva entre 30 y 40 minutos y que ahora, gracias a la eficiencia de la Marina, les puede llevar hasta tres horas cruzar de Estados Unidos a México, eso me dijeron en Tijuana ¿Por qué? Porque han vuelto muy complicado".

Xóchitl Gálvez resaltó que ella no tiene nada contra los marinos, ni nada contra el Ejército. "El problema es que los pusieron a hacer cosas para la que ellos no estaban preparados. Para la que ellos no tenían la vocación".

"Y el día de mañana que haya baches en las autopistas, en las carreteras le van a echar la culpa al Ejército, porque no es su talento del Ejército el ponerse a bachear carreteras. Entonces ese es el tema de este gobierno, que improvisa y por eso las aduanas están tan complicadas, la corrupción sigue", remató.

También arremetió en contra de Claudia Sheinbaum, por no haber hecho nada para evitar que desaparecieran las estancias infantiles.

"La candidata de enfrente nos viene a prometer ahora miles de cosas ¿Dónde estaba Claudia Sheinbaum cuándo quitaron las estancias infantiles? ¿Dónde estaba? Callada, sumisa, calladita, porque le dijeron que si no se quedaba calladita no le daban la candidatura. Fue incapaz de protestar", reprochó.

Yo quiero decirles que las mujeres que trabajan en el sector turístico, vamos a impulsar estancias infantiles en los tres turnos.