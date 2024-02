"Ninguna encuesta me va a quitar el ánimo": Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO

Cuestionada sobre los porcentajes que revela este ejercicio y si la desventaja es remontable en 90 días de campaña, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que ninguna encuesta le va a bajar el ánimo porque ha remontado distancias más amplias.

"He remontado diferencias mayores y sí me llama la atención que la encuesta no ponga a los indecisos. En las encuestas anteriores habían puesto los indecisos, ahora no. Habría que revisar por qué, pero bueno, yo voy para adelante y ninguna encuesta me va a quitar el ánimo.

"La verdadera encuesta va a ser el día 2 de junio, porque miles de mexicanos tienen miedo de decirle a los encuestadores por quién van a votar. Entonces esperemos, no comamos ansias, además ya en el Estado de México se vio que no son muy precisas, pero bueno yo voy para adelante", respondió.

Xóchitl Gálvez destacó que su aprobación entre los ciudadanos ha crecido 11 puntos en las encuestas de EL UNIVERSAL "y eso a mí me hace estar contenta, voy hacia arriba y esto va a seguir subiendo".

Claudia Sheinbaum mantiene ventaja sobre Xóchitl Gálvez

A unos días de que inicie oficialmente la campaña para la elección presidencial, Claudia Sheinbaum conserva una ventaja sólida sobre su principal rival de la oposición, Xóchitl Gálvez, según revela la última encuesta de Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL. El sondeo nacional en vivienda, cara a cara, se realizó del 15 al 21 de febrero.

Los resultados muestran que hasta el momento la intención de voto efectiva se inclina 59% a Sheinbaum Pardo, quien representa a la coalición Morena-PVEM-PT, mientras Gálvez, de la alianza PAN-PRI-PRD, obtiene 36%. Por su lado, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), registra 5%.

El porcentaje de encuestados que no expresó referencia en la pregunta de intención de voto fue 21%. Esta medición es la primera de nuestra serie en la que Álvarez Máynez figura como candidato de MC, luego de que Samuel García abandonara la contienda.