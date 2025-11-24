Sheinbaum anuncia reunión con su homóloga de Honduras

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana recibirá, en Palacio Nacional en ceremonia de Estado, a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que después de la ceremonia de recepción habrá una serie de reuniones privadas con la presidenta hondureña. Destacó que en esta reunión se "hermandará" todavía más, indicó, la buena relación que hay con el país centroamericano.

"Viene mañana, la recibimos y el día de mañana la recibimos con una visita formal, nacional, de Estado a Estado. Vemos la celebración como siempre lo hacemos. La recibimos, se tocan los dos himnos, y después ya va a ser una serie de reuniones privadas que vamos a tener con ella hermanando todavía más la buena relación que hay con Honduras", comentó.

¿Qué se espera de la visita?

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no habrá conferencia de prensa, sino que se enviará un comunicado. La visita de Xiomara Castro se considera un paso importante para fortalecer los lazos entre ambos países, en un contexto de colaboración y apoyo mutuo.

¿Cuál es el contexto de la relación bilateral?

La relación entre México y Honduras ha sido históricamente cercana, con intercambios culturales y comerciales significativos. Esta visita de Estado busca reafirmar esos lazos y explorar nuevas áreas de cooperación que beneficien a ambos países.