Vulgar, inmoral y politiquera decisión de Texas.- AMLO

En la conferencia mañanera, aseguró que el republicano no sólo se está extralimitando de sus funciones, pues es una facultad exclusiva del Gobierno federal, sino también actuará de manera no seria y "vulgar", con una campaña antiinmigrante de cara las próximas elecciones en el Estado.

"En efecto, él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno federal en Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo", sostuvo.

"Piensan que así van a tener simpatía los de un partido u otro, con nosotros no van a contar porque aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que haya campañas antiinmigrantes con propósitos electorales, lo considero inmoral, politiquero ".

Abbott emitió el jueves una orden ejecutiva para facultar a la Guardia Nacional en Texas y al Departamento de Seguridad Pública (DPS), para regresar a la frontera a los indocumentados detenidos en la entidad.

La medida es una respuesta del Gobernador a la cancelación de la política conocida como "Quédate en México", que tuvo durante meses a las autoridades de EU enviar a México a millas de solicitantes de asilo mientras se resolvían sus casos en las cortes de Estados Unidos .

En un comunicado, la Oficina del Gobernador Abbott argumentó que eliminar el "Quédate en México" y las expulsiones bajo el Título 42, ha causado números de registro en el cruce ilegal de personas, y que tan sólo el fin de semana fueron asegurados 5 mil migrantes .

"No creo yo que a los migrantes que han ayudado, hay contribuido a la construcción de ese gran país, de esa gran nación, migrantes de todo el mundo (...) desde luego a nuestros connacionales, pues les agrade esa política antiinmigrante, es una aberración ", abundó López Obrador.

"Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir más, o sea, si hay un candidato o un partido que maltrate a migrantes y maltrate a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y candidatos".

Tras recordar la frase de una canción de Rubén Blandes que dice: "el que no quiere a su patria no quiere a su madre", el Jefe del Ejecutivo recalcó que ningún migrante merece ser maltratado, independientemente de su país de origen.

"Esto aplica a migrantes de todos los países, ahí en Texas hay políticos de origen mexicano, de origen cubano, políticos también de origen asiático y qué van a andar apoyando a partidos oa políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros, en el uso de la fuerza y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal".

"¿Por qué esa hipocresía, ese doble discurso? Y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso, y no tiene fundamento legal además, porque no les corresponde. Yo estoy seguro de que el Presidente Biden no aprueba eso, es más, ya el Departamento de Estado ya está cuestionando esa medida".

López Obrador afirmó que el Gobernador texano no es serio, pues hace unas semanas también impuso unilateralmente revisiones adicionales a vehículos de transporte para "obstaculizar" las aduanas.

"No es serio el señor, con todo respeto también a su autoridad ¿no?, pero que no venga con eso, a ver ¿Hay elecciones en Texas? ¿Sí hay? Ahhh, pues hay que estar pendiente a ver quién va a ser candidato ya ver quién apoya él, porque van a iniciar campaña con eso, y ya lo dijimos, no vamos a permitir que se maltrate a los migrantes", agregó.