Enfila hacia Tapachula el vuelo de Bermúdez

Luego de un traslado aéreo de casi seis horas, el avión Challenger 605 de la FGR que traslada al ex Secretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", realizó este miércoles una escala en Bogotá, Colombia.

El avión que partió desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi, de Asunción, en Paraguay, de donde fue expulsado el ex funcionario mexicano acusado de estar vinculado con el grupo criminal "La Barredora", llegó al Aeropuerto "El Dorado".

Tras revelarse que haría otra escala en Cozumel, ya en territorio mexicano, la aeronave cambió el plan de vuelo a Tapachula, en Chiapas, de acuerdo con páginas rastreadoras de vuelos.

El vuelo de El Dorado a Tapachula está estimado en 3 horas con 20 minutos, por lo que su llegada en el sureste está calculada a la medianoche.

Las autoridades mexicanas tienen programado ingresar a Bermúdez al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El Gobierno de Paraguay concretó hoy una decisión migratoria soberana, tras determinar que su estancia en ese país era irregular.

Con ello, evitó continuar con el trámite judicial ordinario de extradición que se había abierto días antes, luego de que Bermúdez rechazara la vía rápida de entrega voluntaria.

Autoridades mexicanas informaron que en el traslado participan elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes viajaron a Asunción para coordinar la entrega directa del detenido.

Bermúdez fue detenido el 12 de septiembre en una residencia de lujo en el barrio Surubi´í, en Mariano Roque Alonso, una zona exclusiva cercana a Asunción.

En el operativo participaron la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Fiscalía paraguaya, que aseguraron dinero en efectivo, joyas y un vehículo de alta gama en la propiedad.

Previo a la expulsión, el juez Osmar Legal le ofreció al exfuncionario mexicano la opción de un trámite simple de extradición voluntaria, lo que habría acortado los tiempos judiciales, pero la defensa optó por rechazarlo, lo que mantenía abierto el proceso ordinario.

Sin embargo, el gobierno paraguayo decidió utilizar la vía migratoria, cerrando de facto el procedimiento judicial y entregando de inmediato al detenido a las autoridades mexicanas.

El ex funcionario tabasqueño tenía una orden de captura emitida en México desde febrero de 2025 y una ficha roja de Interpol desde julio.