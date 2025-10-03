Advierte Kenia López voto en contra

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adelantó que votará en contra de la reforma a la Ley de Amparo que fue aprobada este miércoles en el Senado de la República.

Entrevistada por medios de comunicación consideró que la reforma requiere un debate más amplio y transparente, por lo que planteó la realización de un parlamento abierto.

"Esperaremos la minuta y habrá una expectativa grande de que exista parlamento abierto, para que puedan participar litigantes, sociedad civil y ciudadanos. Se trata de un derecho histórico, una aportación de México al mundo, y es fundamental que todas las voces sean escuchadas", declaró.

La diputada panista explicó que la Constitución prohíbe la retroactividad de la ley, por lo que hizo votos por que el proyecto avalado en el Senado, sea modificado en la cámara baja.

"Si continúa como está, yo votaré en contra. El amparo es una institución que debemos proteger", sentenció.