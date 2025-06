'A unos los conocía, en otros voté de mole y dulce'

Ciudad de México.- Doña Lety metió diez boletas a la urna del Poder Judicial. "Oigan, esto fue un examen", se quejó en tono de broma.

¿Trajo acordeón?, se le planteó. "No, a unos los conocía, en otros puse de mole y de dulce", sonrió.

La votación a los integrantes del Poder Judicial llevó a los ciudadanos a permanecer hasta 15 minutos en las mamparas.

En la casilla 4292 del Distrito 12 de Veracruz, en Arista y Madero, las autoridades electorales colocaron hasta sillas para la votación de juzgadores.

"Tómenlo con calma, voten sin prisas", les dijo una representante del OPLE.

1/ 13

2/ 13

3/ 13

4/ 13

5/ 13

6/ 13

7/ 13

8/ 13

9/ 13

10/ 13

11/ 13

12/ 13

13/ 13

"Sí fue difícil para votar en el caso del Poder Judicial, pero antes leí de algunos de ellos, nomás que ahorita me puse nerviosa y algunos se me olvidaron, pero ya se fue así, de los que me acordé, de otros pues ya, como me salió", reconoció otra vecina.

El senador Manuel Huerta defendió la elección del Poder Judicial y aseguró que poco a poco se va a ir perfeccionando.

"Contento porque veo que los vecinos están haciendo uso de este derecho ciudadano que ha costado mucho al país; llegar a este momento de la democracia es parte de más de cien años de la lucha, que cuente y que se cuente bien, que exista la división de Poderes y alternancia en el Poder, y ahora con la histórica elección del PJ, reconociendo que con todo y las imperfecciones que tenga es un instrumento que gradualmente se va a perfeccionar; lo que buscamos en el fondo es la justicia", dijo el morenista, quien descartó el uso de acordeón porque, dijo, conoce a los candidatos.

Además de ministros y ministras, Veracruz elige 15 Magistraturas del Poder Judicial del Estado, 1 Magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 77 juezas y jueces de Primera Instancia en materias civil, laboral, familiar y penal.

Para estos cargos se reportan un total 261 candidaturas.

"El 20 de marzo recibimos por parte del Congreso del Estado el listado de las 262 personas candidatas postuladas por los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para ocupar 98 cargos del Poder Judicial del Estado: 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 1 magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 77 juezas y jueces de Primera Instancia", informó este domingo la presidenta del OPLE de Veracruz, Marisol Delgadillo.

"Es de significar que en este proceso electoral se ha dado cumplimiento al principio constitucional de paridad al reservar de los 98 cargos a elegir, 50 exclusivamente para mujeres, 47 para hombres y 1 de género indistinto".

El OPLE se declaró en sesión permanente y anunció que los resultados oficiales se definirán el próximo miércoles.

En Veracruz, más de 6 millones de ciudadanos fueron convocados a votar este domingo. Se instalaron 16 mil 451 casillas, de las cuales 10 mil 993 corresponden a la renovación de los 212 ayuntamientos y 5 mil 458 para elegir a integrantes del Poder Judicial.





Denuncian baja participación

El Frente Cívico Nacional informó que se ha registrado un baja participación ciudadana en la urnas para elegir a los integrantes del Poder Judicial y se ha reportado en distintos estados la presencia de operadores para inducir el voto y con ello beneficiar a ciertos candidatos.

En conferencia, el exsenador e integrante del Frente, Emilio Álvarez Icaza, señaló que existe un desinterés de los electores por acudir a votar, lo que puede incentivar al régimen a incrementar su operación para intentar elevar el porcentaje de los sufragios.

"Lo que observamos es un proceso con muy baja participación, con muy poco nivel de respuesta de la ciudadanía y con problemas en la instalación de las casillas", indicó.

El Frente Cívico junto con otras organizaciones, explicó, puso en operación la "Brigada Antimapaches" para vigilar la jornada de este domingo.

Además, mencionó, llevará a cabo dos ejercicios, uno de conteo a pie de urna y una encuesta telefónica para determinar el nivel participación y la calidad de la elección.

Como resultado de la operación llevada a cabo, indicó, han recopilado información de acarreo e inducción del voto mediante el pago de dinero en efectivo.

"Tenemos ese registro en distintos lugares. Tenemos ese registro en el Estado de México, en el caso particular de Tultitlán, y también tenemos en el distrito 17 en la Ciudad de México personas afuera de las casillas que están ya realizando pagos.

Nos preocupa que ante el bajo número de personas participando se presenten estas operaciones de, déjame decirlos así, desesperación del régimen por intentar mover a que la gente vaya a votar", expuso.

Mariana González, de la "Brigada Antimapaches", dijo que uno de los incidentes más significativos se registró en la casilla 1002 de Tepic, Nayarit, que abrió tarde porque todos los funcionarios renunciaron en bloque.

Mientras que en Yucatán, dijo, en la casilla 0908 se reportó a gente usando acordeones y en Puebla se documentó acarreo.

Rodrigo Morales consideró como muy grave la presencia de militares en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), una situación inédita en la historia del México reciente.

"Es muy preocupante lo que ocurrió en la sesión de instalación de Consejo General con la presencia del Ejército en la sala. Eso nunca había ocurrido en toda la historia del IFE ni del INE, me parece que es una señal grave, por decir lo menos", resaltó.

Otros dos hechos inusitados, señaló Álvarez Icaza, es que el INE decidió no inutilizar las boletas no usadas el alto nivel de casillas no instaladas.

"Por primera vez en 30 años no se van a inutilizar las boletas que la gente no haya utilizado y eso abre un compás de preocupación, por eso será tan importante tener esta información hoy en la tarde y en la noche. Y sí, que a estas alturas del día el INE nos diga que el 5 por ciento de las casillas no se han

instalado, no tiene precedente en los últimos 30 años", aseveró.