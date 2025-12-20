Volaris y Viva Aerobus sellan alianza estratégica

Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación de una nueva sociedad denominada Grupo Más Vuelos, con la que buscan consolidar su presencia en México y Estados Unidos, así como expandirse hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La alianza pretende fortalecer su posición en el mercado aéreo y reducir costos de operación en un entorno cada vez más competitivo.

¿Qué es el Grupo Más Vuelos?

En conferencia de prensa, el presidente de Volaris, Enrique Beltranera, señaló que el nuevo holding permitirá a ambas aerolíneas negociar en mejores condiciones y competir de manera más eficiente. Destacó que se trata de un acuerdo "ganar-ganar" para los pasajeros, ya que ambas compañías comparten un modelo de bajo costo y características operativas similares.