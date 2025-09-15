125 viviendas y 6 comercios afectados por lluvias en Ciudad de México

Tras las intensas lluvias que se registraron este domingo 14 de septiembre en la Ciudad de México, se registraron afectaciones en 125 viviendas y seis establecimientos comerciales, dio a conocer Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Destacó que en todas las viviendas se ha dado apoyo para sacar el agua además de limpiar con cloro y sanitizarlas.

La secretaria explicó que las lluvias de ayer dejaron un total de 50 encharcamientos, la mayoría de ellos, 28 en Iztapalapa, la demarcación que resultó más afectada por las precipitaciones.