Tamaulipas, estado con más entregas de vivienda en 2025

El programa del gobierno de México, vivienda para el bienestar, proyecta 1 millón 200 mil viviendas por entregar durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al concluir el primer año de gobierno Tamaulipas será la primera entidad en entregar viviendas terminadas listas para habitar con 1395, más del doble con respecto a las 672 viviendas de Quintana Roo o las 646 de Nuevo León, de un total de 4871 viviendas distribuidas en 19 entidades federativas.

¿Cuál es el avance del programa en Tamaulipas?

La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, señaló que es una buena noticia en materia de vivienda, al respecto comentó "del programa y la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene un avance del 25% de viviendas contratadas y en proceso de contratación". Destacó que "Tamaulipas es el segundo estado del país con más viviendas firmadas, tendremos 48 mil casas nuevas, solo detrás de Veracruz que tiene 51 mil viviendas".

¿Qué reformas se han aprobado para garantizar el derecho a la vivienda?

También recordó que durante el primer año de la legislatura se aprobó la reforma constitucional para garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada, cuyo concepto responde a la disponibilidad de servicios, accesibilidad y ubicación. Además, se reformó el artículo 123 para permitir que Infonavit pueda construir vivienda, comprar terrenos e incluir la opción para que trabajadoras y trabajadores puedan rentar las viviendas, previo proceso de adquisición.

La senadora Sosa Ruíz dijo: "la vivienda es un derecho, no una mercancía, en un hogar convive la familia, desde ahí se construye la paz."