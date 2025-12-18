Volaris y Viva crearán nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Las aerolíneas de bajo costo Viva y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en México.

¿Qué implica la fusión entre Viva y Volaris?

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales. Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, la cual queda sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris. Se espera que la transacción se complete en 2026.

Detalles sobre el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE). Esta fusión permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México.

Mantendrá las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independientes de Viva y Volaris, preservando las opciones existentes para los pasajeros. Realizará economías de escala, fortaleciendo el perfil financiero del nuevo grupo de aerolíneas.