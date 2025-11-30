Presidente de Singapur llega a México para reunión con Sheinbaum

Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la licencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, recibió al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam.

En su visita a México, se tiene previsto que Tharman Shanmugaratnam sostenga un encuentro este lunes 1 de diciembre con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La SRE indicó que a las 19:30 horas, el mandatario, su esposa y comitiva recibieron la bienvenida por parte del subsecretario para América del Norte, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo federal sostendrá este lunes una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional para recibir al presidente de Singapur.

La visita coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La mandataria encabezará el acto protocolario en el Patio de Honor, donde ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes.

¿Cuál es el contexto de la visita?

La visita del presidente Shanmugaratnam se da en medio de una intensa agenda diplomática de la presidenta Sheinbaum con líderes internacionales. Esta reunión es parte de los esfuerzos por fortalecer los lazos entre México y Singapur, destacando la importancia de la cooperación bilateral en diversas áreas.

¿Qué se espera de la reunión?

Durante el encuentro, se abordarán temas de interés común y se buscará avanzar en acuerdos que beneficien a ambas naciones. La SRE ha enfatizado la relevancia de esta visita en el marco de la celebración de 50 años de relaciones diplomáticas, lo que representa una oportunidad para consolidar la amistad y colaboración entre México y Singapur.