Visita subsecretario del Tesoro de EU México

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, John K. Hurley, estará mañana en la Ciudad de México para afinar la estrategia contra el lavado de dinero de los cárteles del narcotráfico.

En un aviso de viaje, el Departamento del Tesoro precisó que Hurley se reunirá con funcionarios de gobierno y representantes de la industria para dialogar sobre cómo combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles.

"Esta visita se da al tiempo que la Administración del Presidente Trump busca desmantelar a los cárteles de droga que operan desde México y reducir el flujo del mortal fentanilo hacia los Estados Unidos", explicó.

El Departamento del Tesoro destacó que este es el primer viaje que Hurley realiza como subsecretario y es parte del compromiso de resolver el tema de los cárteles terroristas.

"El subsecretario aprecia la sólida cooperación con el gobierno de México y planea enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga que operan desde México accedan al sistema financiero estadounidense", afirmó.