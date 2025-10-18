Noticias

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias

En el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana, Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con el gobernador Julio Menchaca para coordinar acciones de ayuda a los damnificados por las lluvias en Hidalgo.
  • Por: El Universal
  • 18 / Octubre / 2025 - 05:45 p.m.
Foto:El Universal.

Después de haber estado en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este sábado 18 de octubre Hidalgo, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por lluvias e inundaciones.

Sheinbaum Pardo se encontró con el gobernador Julio Menchaca en el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana.

"Iniciamos una jornada más de supervisión y trabajo en apoyo a las familias hidalguenses", dijo el mandatario estatal por Morena.

Martí Batres, director del ISSSTE, también se encuentra en Hidalgo, donde revisó el Hospital General "Columna Rivera" para visitar a las dos personas damnificadas por las lluvias que aún permanecen en esta unidad médica.

"En los hospitales del ISSSTE de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro han sido recibidas y atendidas 194 personas afectadas por las lluvias", reportó Batres.

