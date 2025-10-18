Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias

Después de haber estado en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este sábado 18 de octubre Hidalgo, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por lluvias e inundaciones.

Sheinbaum Pardo se encontró con el gobernador Julio Menchaca en el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana.

"Iniciamos una jornada más de supervisión y trabajo en apoyo a las familias hidalguenses", dijo el mandatario estatal por Morena.

Martí Batres, director del ISSSTE, también se encuentra en Hidalgo, donde revisó el Hospital General "Columna Rivera" para visitar a las dos personas damnificadas por las lluvias que aún permanecen en esta unidad médica.